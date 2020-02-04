Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdar Çınkır yönetimindeki 80 KJ 164 plakalı otomobil, Cengiz Topel Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek park halinde yol kenarında bulunan Gökhan Karadağ'a ait 35 AGJ 077 plakalı otomobile çarptı.

Yaralı şoför, Karadağ ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Çınkır, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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