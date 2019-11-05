Son Dakika Haberleri: Park halindeki araca çarpıp altına girdi... Dehşet anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araca çarpıp altına girdi... Dehşet anlar kamerada

Park halindeki araca çarpıp altına girdi... Dehşet anlar kamerada

6 saat önce

Park halindeki araca çarpıp altına girdi.

Park halindeki araca çarpıp altına girdi... Dehşet anlar kamerada

Kaza sonrası kazaya karışan araçlar ilginç görüntü oluşturdu

-Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Büyükçekmece'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki araca çarparak altına girdi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrildi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kalırken, kazanın yaşanma anındaki ilginç görüntüler kameralara yansıdı.

Kaza, Pazar gecesi saat 21.30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde meydana geldi. E-5 Büyükçekmece- Çatalca istikametinde seyir halinde ilerleyen 59 AAB 203 plakalı aracın sürücüsü bir anda Dizdariye Mahallesi mevkiine saparak caddeye girdi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu öğrenilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, park halinde duran 34 AP 3791 plakalı araca vurarak aracın altına girdi. Park halindeki araç kendisine çarpan aracın üzerinde askıda kaldı, ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kazaya karışan sürücü ise kazanın şokuyla kendini araçtan dışarı attı. Yoldan o sırada geçen vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazanın sesini duyup camlara çıkan vatandaşlar dakikalarca olup biteni anlamaya çalıştı. Kaza sebebiyle sokakta bulunan aydınlatma direği de devrildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, araçlar çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

Park halindeki araca çarpıp altına girdi... Dehşet anlar kamerada

Büyükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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