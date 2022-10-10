Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi - Son Dakika
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Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi

10.10.2022 14:29

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir galeri dükkanının önünde park halinde bulunan otomobile çarpan şahıs, çevredekiler tarafından darp edildi. Polis ekipleri tarafları uyarı ateşi açarak ayırabildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir galeri dükkanı önünde satışta olan otomobile yolda geçen başka bir araç çarptı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kaza sonrası galerici ve kazaya karışan taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonra taraflar arasında yaşanan meydan dayağına esnafta karıştı. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekince uyarı ateşinde bulundu.

O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi - Son Dakika
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