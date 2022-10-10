Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir galeri dükkanı önünde satışta olan otomobile yolda geçen başka bir araç çarptı.
Kaza sonrası galerici ve kazaya karışan taraf arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonra taraflar arasında yaşanan meydan dayağına esnafta karıştı. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekince uyarı ateşinde bulundu.
O anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi - Son Dakika