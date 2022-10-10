Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir galeri dükkanı önünde satışta olan otomobile yolda geçen başka bir araç çarptı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Galerinin önündeki otomobile çarpan sürücü meydan dayağı yedi - Son Dakika

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