Park halindeki araca saldırı - Son Dakika
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Park halindeki araca saldırı

24.02.2022 08:47

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki 01 EA 043 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki 01 EA 043 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından av tüfeği ile ateş edildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.

Kozan'da akşam saatlerinde park halindeki bir otomobile henüz kimliği tespit edilemeyen kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Saat 23.30 sularında Cumhuriyet mahallesi Irmak caddesi üzerinde park halinde bulunan 01 EA 043 plakalı otomobile ateş edildi. Olay yerinde inceleme yapan Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yerinde fişekleri incelemeye aldı. İlk belirleme göre av tüfeği ile gerçekleşen saldırıda birçok kez ateş edildiği ve maskeli kişi veya kişiler tarafından yapıldığı iddia edildi. Polis ekipleri saldırının failinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken bölge güvenlik şeridi ile incelemeye alındı.

(Beril Solmuşgül-İHA)

Park halindeki araca saldırı

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Kaynak: İHA

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