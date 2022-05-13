Park halindeki araca vurup böyle kaçtı - Son Dakika
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Park halindeki araca vurup böyle kaçtı

13.05.2022 15:41

- Park halindeki araca vurup kaçtı Isparta'da otomobil sürücüsü park halindeki araca çarptıktan sonra hiçbir şey olmamız gibi hızla olay yerinden uzaklaştı.

- Park halindeki araca vurup kaçtı

ISPARTA - Isparta'da otomobil sürücüsü park halindeki araca çarptıktan sonra hiçbir şey olmamız gibi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay Fatih Mahallesi 202 cadde üzerinde meydana geldi. Ahmet Aydemir'e ait araç park halindeyken, arkasında park halinde olan ve yola çıkmaya çalışan bir başka otomobil çarptı. Sürücü hızla olay yerinden uzaklaşırken, görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Ahmet Aydemir, polise ihbarda bulunurken, aracın sürücünün tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Park halindeki araca vurup böyle kaçtı
Park halindeki araca vurup böyle kaçtı
Park halindeki araca vurup böyle kaçtı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araca vurup böyle kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki araca vurup böyle kaçtı - Son Dakika
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