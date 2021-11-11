Park halindeki aracı kurşun yağmuruna tutan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde park halindeki aracı kurşunladıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 7 Kasım tarihinde İnebolu ilçesi İsmetpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cemal Akdemir'e ait park halindeki araç, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşunlandı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, yapılan çalışmalarda 10 adet boş kovan buldu. Olayın faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, iki gün süren güvenlik kamerası incelemelerinde aracı kurşunlayan şahısların M.P. ve E.H.P. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan M.P. ve E.H.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU