Park Halindeki Aracı Kurşunladı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı kurşunlayarak kaçan M.G, polisin takibi sonucu yakalandı.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracı kurşunlayarak kaçan M.G, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu
Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye otomobil ile gelen bir kişi park halinde bulunan hafif ticari aracı tabanca ile ateş ederek kurşunladı. Kurşunlar aracın camına ve kaportasına isabet etti. Çevredekiler büyük korku yaşarken, ihbar üzerine polis olay yerinden kaçan kişinin peşine düştü. Polis
, plakası belirtilen aracı durdurarak M.G.'yi gözaltına aldı. Aralarında alacak meselesi bulunan kişiye ait aracı kurşunladığı öğrenilen M.G. emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturma başlatıldı.
- Körfezkocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:37 Kaynak: DHA
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