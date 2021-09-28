Park halindeki aracı soyan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bolu'da park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesinde park halindeki bir araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede operasyon düzenleyen ekipler, O.G. isimli şahsı yedek lastik, alet çantası ve çeşitli iş aletlerini çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan O.G., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU