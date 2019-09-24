Son Dakika Haberleri: Park halindeki aracın camına bu notu yazdılar
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Park halindeki aracın camına bu notu yazdılar

25 dakika önce

Bilecik'te park halindeki bir aracın camına bırakılan not, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Park halindeki aracın camına bu notu yazdılar, System.String[]

Bilecik'te park halindeki bir aracın camına bırakılan not, 'insanlık ölmemiş' dedirtti.


Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde park halinde bulunan Bilecik Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne ait 11 EE 807 plakalı resmi aracın altına bir köpek yattı. Köpeğin burada uyuduğunu gören bir hayvansever, bir süre aracın başında sürücünün gelmesini bekledi. Araç sahibi gelmeyince aracın ön camındaki sileceğe "Arabanın altında köpek uyuyor. Lütfen dikkat edin" yazısı yazan vatandaş, olay yerinden ayrıldı. Aracın yanına geldiğinde notu fark eden sürücü, köpeğin aracın altından gittiğini fark etti. - BİLECİK

Bilecik Valiliği, Atatürk Bulvarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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