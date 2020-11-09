Son dakika haberi... Park halindeki aracın içinde hayatının şokunu yaşadı, o anlar kamerada - Son Dakika

Park halindeki aracın içinde hayatının şokunu yaşadı, o anlar kamerada

Çarpışan iki aracın savrulup çarptığı otomobildeki genç neye uğradığını anlamadı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da park halindeki otomobilde oturan vatandaş yolda çarpışan otomobillerden birinin kendi aracına çarpmasıyla hayatının şokunu yaşadı. İki kişinin yaralandığı kazada park halindeki araçtaki genç şans eseri yara almadan kurtuldu.

kaza Manavgat ilçesine bağlı Karaöz mahallesinde meydana geldi. Karaöz kavşağında Uğur Coşkun'un kullandığı 07 JP 998 plakalı otomobil ile Süleyman Kır'ın kullandığı 07 LBY 70 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Uğur Coşkun'un kullandığı 07 JP 998 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki Mehmet Ali Salim'e ait ticari araca çarptı. Kazada, 07 JP 998 plakalı araç sürücüsü olan Uğur Coşkun ve araçta yolcu olarak bulunan Habibe Coşkun yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kazada park halinde bekleyen aracın içinde herşeyden habersiz halde oturan genç ise üzerine gelip çarpan otomobille neye uğradığını şaşırdı. Araç çarpmanın etkisiyle savrulurken ön koltukta oturan genç, kazanın şokuyla aracından indi. Genç ne olduğunu anlamaya çalışırken park halindeki otomobilin yanında bulunan bir motosiklet sürücüsü de araçların üzerine geldiğini görünce motosikleti bırakıp uzaklaştı.