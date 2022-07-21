Park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı - Son Dakika
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Park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı

21.07.2022 13:47
Park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki aracın içinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki aracın içinde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur D. (32), 06 BZA 696 plakalı hafifi ticari aracın içinde otururken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Onur D. ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Karaköy, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki aracın içinde silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı - Son Dakika
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