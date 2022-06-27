Park halindeki aracın lastiğini kesen şüpheli kamerada - Son Dakika
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Park halindeki aracın lastiğini kesen şüpheli kamerada

27.06.2022 09:35
Park halindeki aracın lastiğini kesen şüpheli kamerada

Tekirdağ'da park halindeki bir aracın lastiği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kesildi.

Tekirdağ'da park halindeki bir aracın lastiği, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kesildi. Durumu fark eden araç sahibi, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi 94. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir aracın lastiğini cebinden çıkardığı bıçak ile kesen şüpheli şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Durumu fark eden araç sahibi, emniyete haber verdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, aracın lastiğine kesici bir aletle zarar verildiğini tespit etti. Polisin, bir binaya ait güvenlik kamerasını incelemesi sonrası, araç lastiklerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla kesildiği tespit edildi. Eşkali alınan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki aracın lastiğini kesen şüpheli kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki aracın lastiğini kesen şüpheli kamerada - Son Dakika
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