Park halindeki aracın lastikleri kesildi - Son Dakika
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Park halindeki aracın lastikleri kesildi

6 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki aracın lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, park halindeki aracın lastikleri kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi.

Aracını gece Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği apartmanın otoparkına bırakan Şenel Katıöz, sabah saatlerinde aracının lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin yaptıkları araştırmada, aracın lastiğinin kesildiği belirlendi.

Şüphelinin, apartmanın çevresini kontrol ettikten sonra şemsiyeyle kendisini gizleyerek otoparka girip Şenel Katıöz'e ait aracın ön lastiklerini bıçakla kesmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekiplerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Park halindeki aracın lastikleri kesildi

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, Sabah, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:51 Kaynak: AA

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