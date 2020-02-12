Park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdı - Son Dakika

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'nin, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.T.'nin park halindeki aracının 4 lastiğini kesip camını kırdığı iddia edildi. Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun 'da park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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