Park halindeki aracın LPG tankı patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki aracın LPG tankının patlaması sonucu araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Uluyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki babasına ait hafif ticari araca T.B. (15) arkadaşı B.T. (13) ile birlikte bindi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aracın LPG tankının bulunduğu kısımda meydana gelen patlama ile alev alan araçta iki arkadaş mahsur kaldı. Çevredekilerin müdahalesi ile aracın ön camı kırılarak kurtarılan iki arkadaş yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulans ile önce Doğubayazıt Doktor Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından yanık ünitesinin olmaması nedeni ile tedavi edilmek üzere Trabzon'a sevk edildikleri öğrenildi. - AĞRI