Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

İstanbul Mecidiyeköy'de sokak arasındaki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

İSTANBUL - Mecidiyeköy 'de şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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