Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

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Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
16 dakika önce
Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi Mecidiyeköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.
Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
İSTANBUL - Mecidiyeköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
İstanbul Mecidiyeköy'de sokak arasındaki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:27 Kaynak: İHA
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