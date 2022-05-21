Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada - Son Dakika
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Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada

21.05.2022 13:07

Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü.

Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada

Aracını temizlemek isterken aracına otomobilin çarpması sonucu araçla birlikte savrulup sürüklendi

Ağır yaralanan taksicinin 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi devam ediyor

ANTALYA - Antalya'da aracını temizlerken arkadan gelen aracın arabasına çarpması sonucu araçla birlikte savrulan ve sürüklenerek ağır yaralanan taksici yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. Bir kişinin de ölümden saniyeler ile kurtulduğu dehşet veren kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede 6 yıldır taksicilik yapan Bircan Alp yolcuları bıraktıktan sonra durağa geri döndü. Alp, bir süre sonra aracını temizlemeye başladı. Temizlik yaptığı sırada plakası öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı araç hızla Alp'in aracının arkasına çarptı. Çarpmanın şiddeti araç da taksici de savrularak sürüklendi. Kazayı gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Ağır yaralı olan adama ilk müdahale sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine başlandı. Şahsın hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi. Kadın sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Sürücünün karakolda işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği taksi durağında sessizlik hakim oldu. Kaza ile adeta şoke geçiren diğer sürücüler ise arkadaşlarının bir an önce iyileşerek aralarına dönmelerini bekliyor.

Saniyeler ile kurtuldu

Kaza anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksicinin aracını temizlediği ve bir süre sonra hızla gelen aracın çarpması ile önce savrulduğu sonra sürüklendiği görüldü. Öte yandan kaza öncesi hemen olay yerinden geçen bir kişi ise ölümden saniyeler ile kurtulduğu görüldü.

"Arkadaş araçla savruluyor, kaldırıma kafasını vuruyor."

Kazayı anlatan taksici Kadir Akgöl, "Arkadaşımız aracın sağ tarafında aracını temizliyor. O sırada ileriden de çok süratli bir araç geliyor. Direk vuruyor. Arkadaş araçla savruluyor, kaldırıma kafasını vuruyor. Çok iyi bir arkadaşımızdı. Biz de çok üzgünüz. Bir an önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Şuanda yoğun bakımda. Herkese yardımcı olan birisiydi. İnşallah iyileşir" dedi.

"Her şeye hazır olmamızı da istediler"

Hastane önünde kardeşinden gelecek olan müjdeli bir haberi bekleyen Nazif Alp ise, "Olay yerine bile gidemedim. Kardeşim 6 yıldır taksicilik yapıyor. Taksi durağında aracını temizlerken bir araç hızla gelerek vuruyor. O basınçla travma yaşıyor. Karaciğerde darbe var. Dalak alındı. 4 tane kaburga kırık. Akciğerinde delik var. Biz de şok içerisindeyiz. Tıbbi yönden her şeyin yapıldığını söylüyorlar. Bunan sonraki durumumuz Allah'a kaldı. Her şeye hazır olmamızı da istediler. Sürücünün gözaltına olduğunu biliyoruz. Sürücü ile bir sorunumuz yok. Kimse isteyerek bir şey yapmaz. Bir anlı olaydan olabilir. Onun da kastı olmadığına inanıyoruz. Kardeşimin hayata dönmesini istiyorum" dedi.

Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü... O anlar kamerada - Son Dakika
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