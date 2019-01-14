Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçlar Faciayı Önledi

Park Halindeki Araçlar Faciayı Önledi

1 saat önce

- Park halindeki araçlar faciayı önledi Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı Kazaya karışan araçların içinde müşteri olan bir markete girmesini park halindeki başka araçlar önlediDİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4...

- Park halindeki araçlar faciayı önledi
Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Kazaya karışan araçların içinde müşteri olan bir markete girmesini park halindeki başka araçlar önledi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araçların, içinde müşteri olan markete girmesini, park halindeki araçlar önledi.
Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan Musa Anter Caddesi üzerinde yaşandı. 21 FC 640 plakalı hafif ticari araç, Gaziler semti istikametinden caddeye çıkan 61 AJ '65 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile her iki araç da, bir marketin önünde bulunan araçlara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile 21 FC 640 plakalı araç içinde sıkışan sürücüler kurtarıldı. Olayda her iki araçta bulunan 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
Polis kaza ile ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:05 Kaynak: İHA

İtfaiye, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi Serbest Bırakılan Türkücü Ferhat Tunç'tan İlk Açıklama: Cezaevinde de Olsa Bu Ülkede Yaşayacağım

Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu Bakan Soylu, Drift Yapan ve Makas Atan Sürücüleri Bir Kez Daha Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 23:19:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçlar Faciayı Önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]