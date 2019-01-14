Park Halindeki Araçlar Faciayı Önledi
54 dakika önce
Diyarbakır'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yapan araçların içinde müşterilerin olduğu markete girmesini park halindeki araçlar önledi. Olay, Kayapınar
ilçesi Musa Anter
Caddesi üzerinde yaşandı. 21 FC 640 plakalı hafif ticari araç, Gaziler semti istikametinden caddeye çıkan 61 AJ 65 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da bir marketin önündeki araçlara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri ve vatandaşların yardımı ile 21 FC 640 plakalı araç içinde sıkışan sürücüler kurtarıldı. Olayda her iki araçta bulunan 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis
, kaza ile ilgili çok yönlü inceleme başlattı.
(Aydın
Yorat/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:56 Kaynak: İHA
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