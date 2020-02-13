Park halindeki araçlar kardan kayboldu - Son Dakika
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Park halindeki araçlar kardan kayboldu

6 saat önce

Park halindeki araçlar kardan kaybolduSİVAS'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 994 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Park halindeki araçlar kardan kayboldu

SİVAS'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 994 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kent merkezindeki karları iş makineleri ve kamyonlarla şehir dışına taşırken, park halindeki araçlar kar altında kayboldu.

Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde köy ve mezradan oluşan 994 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışıyla belediye ekipleri biriken karları iş makineleri ve kamyonların yardımıyla şehir dışına taşıdı. Park halindeki araçlarda kar altında kayboldu. Vatandaşlarda işyerlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağşının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Park halindeki araçlar kardan kayboldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:58 Kaynak: DHA
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