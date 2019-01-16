Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

ÇORUM'da yol kenarında park halindeki iki araç ile ağaca çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Emrah Yeşil itfaiye ekibince kurtarıldı.

Park Halindeki Araçlara Çarpan Sürücü Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
ÇORUM'da yol kenarında park halindeki iki araç ile ağaca çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Emrah Yeşil itfaiye ekibince kurtarıldı.

Kaza Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Emrah Yesil idaresindeki 19 EC 005 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 06 BFJ 279 ve 19 BS 306 plakalı iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Emrah Yeşil, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan Yeşil, çağrılan 112 sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

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