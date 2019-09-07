Son Dakika Haberleri: Park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna uçtu
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Park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna uçtu

14 dakika önce

Esenler'de bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca ardından binanın tellerini geçip boşluğa düştü.

Park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna uçtu, System.String[]

Esenler'de bir sürücü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip önce bir araca ardından binanın tellerini geçip boşluğa düştü. Faciadan dönülen kazada sürücü yaralanırken o anlarda kamera kayıttaydı.


Kaza, Esenler 257 sokak Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 35 yaşındaki Zeynep Maşoğlu'na ait 34 SH 622 plakalı araç seyir halindeyken hızını alamadı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki 45 EJ 764 plakalı taksiye çarptı, ardından tellerle çevrili binanın güvenlik kaplamalı alanlarını geçtikten sonra 4 katlı apartmanın boşluğuna düştü.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede Zeynep Maşoğlu'nu sıkıştığı yerden çıkartıp hastaneye kaldırdı. Sürücünün durumu iyi olduğu öğrenilirken araçta ve dairede maddi büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


O anlar kamerada


Görüntülerde araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki araca çarpıp onu yola attığı görülüyor. Daha sonra sürücü binanın koruma tellerini geçip binanın boşluğuna düştüğü görülüyor. - İSTANBUL

Fatih Mahallesi, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:06 Kaynak: İHA
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