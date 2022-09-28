PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

28.09.2022 01:15

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mamak Altıağaç Mahallesi 206 Sokak'ta meydana geldi. E.K. yönetimindeki 06 YE 420 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki araçlara çarpıp devrildi. Sürücü E.K. devrilen kamyonette sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette sıkışan E.K., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise E.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

'FREN SESİNE UYANDIM'

Kazanın meydana geldiği sokakta oturan Turhan Kızılkaya, fren sesine uyandığını belirterek, "Fren sesine uyandım. Çok geçmeden yüksek bir ses geldi. Dışarı çıktığımızda kamyonet devrilmişti. Bizim komşunun 2 aracına çarpmış. Sese apar topar aşağı indik. Hemen eşime söyledim telefonla 112'yi aradık. Buralarda genelde kaza oluyor. Ben komşuların çocuklarından korktum. 8- 10 tane çocuk grubu var, bugün onlar yoktu Allah'tan" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP DEVRİLEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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