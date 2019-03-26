Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçtı, Kaza Kameraya Yansıdı

Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçtı, Kaza Kameraya Yansıdı

51 dakika önce

Kırıkkale'de park halindeki 5 araca çarparak kaçan otomobilin sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçtı, Kaza Kameraya Yansıdı, System.String[]
Kırıkkale'de park halindeki 5 araca çarparak kaçan otomobilin sürücü polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Kırıkkale'de Millet Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz plakası ve ismi alınamayan bir sürücü otomobiliyle birlikte hızını alamayarak park halindeki 5 araca çarpıp olay yerinden hemen kaçtı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği de zarar gördü. Araç sahipleri ise durumu hemen polise haber vererek kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını alan polis ekipleri otomobiliyle kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Maddi hasarın oluştuğu kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Polis, Kırıkkale, Güncel
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