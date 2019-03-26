Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçtı, Kaza Kameraya Yansıdı

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Yolcu Minibüsü, Seyir Halindeki Kamyonete Çarptı! Ölü ve Yaralılar Var

Trump'ın Golan Tepeleri Kararına Erdoğan'dan Sert Tepki: Nasıl Oluyor da İsrail'e Peşkeş Çekebiliyorsun!