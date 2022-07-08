Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

08.07.2022 10:47

Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldıBURSA Bursa'da kontrolünü kaybedince park halindeki araca çarpıp otomobile sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri kurtardı.

Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı

BURSA Bursa'da kontrolünü kaybedince park halindeki araca çarpıp otomobile sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri kurtardı.

Kaza, Merkez Osmangazi İlçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu istikametinde seyir halinde olan 16 AKG plakalı araç sürücüsü Gökdere yol ayrımına girmeden kontrolünü kaybetti. Park halindeki otomobillere çarparak duran sürücü bulunduğu araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar otomobile sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla çıkarttı. Yaralı sürücü, Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, polis ekipleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN SÜRÜCÜLER KAMERADA Diyarbakır'da araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı Diyarbakır'da araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:32 Tüm ilaçlara yüzde 25 zam yapıldı
12:29 Dolar/TL, haftanın son gününde 17,31 seviyesinden işlem görüyor
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 13:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: Park halindeki araçlara çarpıp sıkışan sürücü böyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement