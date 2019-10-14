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Park halindeki araçlara çarptı 4 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki 4 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Park halindeki araçlara çarptı 4 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki 4 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullah Kaynak (21), yönetimindeki 06 BL 7400 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durdu. Sürücü Kaynak, araçta bulunan Fatih Kaynak (26) ve Dilan Marah (24) kazada yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde sürücü Kaynak'ın, 0.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazanın yaşandığı yerdeki bir iş yerinin sahibi Serpil Yıldırım, kazanın ardından ortalığın savaş alanına döndüğünü belirterek, Kazada otomobil çok şiddetli bir şekilde diğer araçlara çarptı. Hepimiz çok korktuk. Kazanın geç saatte olması ve alanda başka insanların olmaması faciayı önledi. Sevindirici olan can kaybının yaşanmamasıydı diye konuştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarpması ve çevredekilerin, kazazedelerin yardımına koşması yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Merkezefendi, Gültepe, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:52 Kaynak: DHA
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