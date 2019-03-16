Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçlardan Telefon Çalan Hırsızlar Yakalandı

Park Halindeki Araçlardan Telefon Çalan Hırsızlar Yakalandı

1 saat önce

Park halindeki araçlardan telefon çalan hırsızlar yakalandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Park halindeki araçlardan telefon çalan hırsızlar yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlardan telefon hırsızlığı yapan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri il genelinde faili meçhul otodan hırsızlık olayları ile ilgili araştırma başlattı. Farklı tarihlerde Azerbaycan Bulvar, Namık Kemal Mahallesi ve Hayrullah Mahallesi'nde park halindeki araçlardan cep telefonu çalan hırsızlarını takibe aldı.
Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu Emre D. ve Ömer O. yakalandı. 1 telefon ele geçirildi, 2 telefonun yeri tespit edildi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa
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