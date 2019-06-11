Park halindeki araçları ezip, TIR'a yükleyen 3 kişi yakalandı (2)
8 saat önce
1 TUTUKLAMAÇanakkale'de, Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde olan ve tamir yapılacak araçları kepçe ile ezip, TIR'a yükleyerek, çalmak isteyen şüphelilerden Mehmet K. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
1 TUTUKLAMA
Çanakkale'de, Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde olan ve tamir yapılacak araçları kepçe ile ezip, TIR'a yükleyerek, çalmak isteyen şüphelilerden Mehmet K. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Sezer K. (46) ve Tuğrul G. (32) ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı
Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir
Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü