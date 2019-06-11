Park halindeki araçları ezip, TIR'a yükleyen 3 kişi yakalandı (2)

1 TUTUKLAMA

Çanakkale'de, Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde olan ve tamir yapılacak araçları kepçe ile ezip, TIR'a yükleyerek, çalmak isteyen şüphelilerden Mehmet K. (63), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler Sezer K. (46) ve Tuğrul G. (32) ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.