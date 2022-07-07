Olay, Side Mahallesi 1586 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde Süleyman Arıcan isimli şahsın ikametinin önünde park halindeki 2 aracından 07 ADF 042 plakalı aracın camı patlatılırken, kapısı açık olan 07 YIM 97 plakalı aracının ise ruhsatı çalındı.

Kaynak: İHA

Antalya Diplomasi Forumu, Side Mahallesi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki araçların camını kırıp ruhsatını aldılar - Son Dakika

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