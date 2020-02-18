Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını çalan şahıs tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde park halindeki 12 adet park halindeki aracın deposundaki akaryakıtı çalan şahıslardan biri gözaltına alınırken, şahısların depo olarak kullandığı bir şantiyede yapılan aramalarda 600 litre mazot ve hırsızlık için kullandıkları düzenekler ele geçirildi.

Park halindeki araçların deposundaki akaryakıtlarını çalan şahıs tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde park halindeki 12 adet park halindeki aracın deposundaki akaryakıtı çalan şahıslardan biri gözaltına alınırken, şahısların depo olarak kullandığı bir şantiyede yapılan aramalarda 600 litre mazot ve hırsızlık için kullandıkları düzenekler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki 12 aracın yakıt depolarındaki mazotun çalınması ile ilgili art arda gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olaylarla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve teknik incelemelerde araçların yakıt depolarındaki mazotları çalan şahısların E.E. ve F.G. olduğu tespit edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde şahısların İstanbul Sultangazi'de yaşadıkları belirlendi. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.


Polis ekiplerinden şahısların çaldığı mazotları depoladığı şantiyeye operasyon


Gerçekleştirilen operasyonda E.E. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şahısların çaldıkları akaryakıtları depoladıkları İstanbul Arnavutköy'deki bir şantiyeye de operasyon düzenlendi. Şantiyede yapılan aramalarda variller içerisinde 600 litre mazot ve şahısların akaryakıt hırsızlığında kullandığı 2 adet motorlu düzenek ele ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı


Gözaltına alınan E.E. isimli şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şahsın emniyette yapılan işlemlerinde hırsızlık suçlarından 7 adet kaydının olduğu belirlendi. E.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. F.G. isimli şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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