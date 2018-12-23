Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçların Dikiz Aynalarını Kıran 4 Gence Gözaltı

Park Halindeki Araçların Dikiz Aynalarını Kıran 4 Gence Gözaltı

1 saat önce

ERZURUM'da sabaha karşı park halindeki 22 aracın dikiz aynalarını kırdıkları iddia edilen 4 genç, gözaltına alındı.

Park Halindeki Araçların Dikiz Aynalarını Kıran 4 Gence Gözaltı, System.String[]
ERZURUM'da sabaha karşı park halindeki 22 aracın dikiz aynalarını kırdıkları iddia edilen 4 genç, gözaltına alındı.

?Olay, bugün saat 04.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşları 15 ila 18 arasında değişen 4 genç, park halindeki araçların dikiz aynasını kırdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, S.Y., M.E., A.T. ve M.C.'yi yakaladı. Olay sırasında elinden yaralanan gençlerden biri, hastaneye götürülerek tedavisi yapıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Zarar gören araçların sahipleri, şüphelilerden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan 4 genç, serbest bırakıldı.

Gece duyduğu sesler üzerine balkona çıktığında 4 gencin, araçların dikiz aynalarını kırarak gittiğini söyleyen Ergün Albayrak, "Hemen 155 polis imdadı aradım. Onlar da gerekli bilgileri aldılar. Sanıyorum yakalamışlar. Yazık, günah. Umarım gereken cezayı alırlar" diye konuştu.

Sabah polislerin araması ile uyandığını belirten Hamit Erdem ise, "Araçlarımızın başına geldiğimizde aynaların kırıldığını gördük. Polis parmak izlerini almış. Ben de kırılan dikiz aynamı bantla yapıştırdım. Bunların yaptığına ne söyleyeyim. Yazık, günah. Milli servet. Gecemizi, gündüzümüze katıp bunlar için mi çalışıyoruz?" dedi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:31 Kaynak: DHA

Palandöken, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu Netanyahu'nun "Katiller Bize Vaaz Veremez" Açıklamasına İbrahim Kalın'dan Yanıt: Dikkat Dağıtmaya Çalışıyor

Down Sendromlu Gencin Komando Andı Sosyal Medyayı Salladı Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:27:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçların Dikiz Aynalarını Kıran 4 Gence Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]