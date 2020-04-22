Park halindeki araçların lastikleri kesildi - Son Dakika

Park halindeki araçların lastikleri kesildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastiğini kesen zanlı aranıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastiğini kesen zanlı aranıyor. Alınan bilgiye göre, Topçu Asım Mahallesi'nde, 3521. sokakta park halinde bulunan birçok aracın lastiklerinin kesildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, sokaktaki 12 aracın lastiklerinin kesildiği belirlendi. Aracının lastiği kesilen Murat İsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşularının uyarısıyla durumu öğrendiğini belirterek, "Görenler kapüşonlu bir şahsın yaptığını söylüyorlar. Yazık toplam 12 aracın lastikleri kesilmiş." dedi. Aracının lastiği kesilenlerden Batuhan Kuyucugil de "Evimin anahtarını arabada unuttuğumu düşünerek, aracıma geldim. Geldiğimde ise bu vaziyetle karşılaştım. Yaklaşık 12 aracın lastiklerini kesmiş ve kaçmış." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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