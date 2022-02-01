Üye Girişi
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi - Son Dakika

Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi

01.02.2022 09:06
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi

- Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yakalandı, gözaltına alındı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 otomobile ait 12 lastiği bıçaklayarak patlatan ve kaportalarını çizen şüpheli yakalandı.

- Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi

Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yakalandı, gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 otomobile ait 12 lastiği bıçaklayarak patlatan ve kaportalarını çizen şüpheli yakalandı. Şüpheli, suçlamaları kabul etmezken, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

24 Ocak Pazartesi günü 21.00-23.00 saatleri arasında Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi ve Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında park halinde bulunan 6 aracın 12 tane lastiği bıçakla kesilerek patlatıldı, bazı araçların boyası da çizilerek zarar gördü. Olay anını evinin balkonunda olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Olayın ardından şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna bağlı Suç Araştırma Birimi, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak olayın şüphelisini belirledi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen G.P. isimli şüpheli 2 gün sonra yakalandı. Şelale Polis Karakoluna getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmezken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi
Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi

YORUMLAR
500

Pazartesi, Manavgat, Antalya, Ocak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:19 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da!
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
09:11 Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
08:53 İddianame tamamlandı! Asiye'ye saldıran köpekler silah sayıldı
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
08:20 Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti
08:07 Adalet Bakanı Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk talimat: Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili gerekeni yapın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement