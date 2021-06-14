Park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesinde H.A'ya ait 01 ABL 031 plakalı otomobilde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yapılan ilk incelemede yangının, aracın tavanında başladığının belirlenmesi üzerine polis, kundaklama ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Araçta hasara neden olan yangına ilişkin soruşturma sürüyor.