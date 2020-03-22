Park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü
6 saat önce
Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Kastamonu'da Akmescit Mahallesinde park halindeki araçta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Akmescit Mahallesi Çankırı Sokak üzerinde gece geç saatlerde park halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede fark edilen yangını, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın sonrasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
Son Dakika Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı