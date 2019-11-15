Son Dakika Haberleri: Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu
Son Dakika Güncel Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu - Son Dakika

Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu

6 saat önce

ZONGULDAK'ta park halinde bulunan aracında uyuşturucu madde kullanırken polise yakalanan G.B.'ye kesilen 5 bin 167 lira para cezası ve ehliyetine el konulması kararı, avukatının mahkemeye yaptığı itiraz sonucu aracı kullanırken yakalanmadığı için sürücü sayılamayacağı gerekçesiyle bozuldu.

Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu, System.String[]

ZONGULDAK'ta park halinde bulunan aracında uyuşturucu madde kullanırken polise yakalanan G.B.'ye kesilen 5 bin 167 lira para cezası ve ehliyetine el konulması kararı, avukatının mahkemeye yaptığı itiraz sonucu aracı kullanırken yakalanmadığı için sürücü sayılamayacağı gerekçesiyle bozuldu.

Olay, 19 Temmuz tarihinde meydana geldi. Aracında uyuşturucu madde kullanan G.B.'ye Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 'uyuşturucu veya uyarı madde alarak araç kullanmak' suçundan 5 bin 167 lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el konulan G.B., avukatı aracılığıyla Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, yasa gereği uyuşturucu veya uyarıcı madde almış olan sürücüler ile alkollü sürücülerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğunun açıkça belirtildiği, G.B.'nin ise evinin önünde aracında uyuşturucu madde alırken yakalandığı, ancak kesinlikle seyir halinde olmadığı ve buna dair herhangi bir somut delil bulunmadığı belirtildi.Mahkeme başkanı, G.B.'nin aracı kullanırken yakalanmadığı için sürücü sayılamayacağı gerekçesiyle para cezası ve ehliyete el konulma kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde ise G.B.'nin uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığına dair herhangi bir somut delil bulunmadığı, seyir halinde olmayan araç sürücülerinin trafik kontrolüne tabi tutulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:57 Kaynak: DHA
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