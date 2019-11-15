Son Dakika Haberleri: Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu(2)
Son Dakika Güncel Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu(2) - Son Dakika

Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu(2)

6 saat önce

AVUKAT ORUÇ: EMSAL KARARAvukat Eray Oruç, uyuşturucu madde kullanırken polise yakalanan G.B.'ye verilen 5 bin 167 TL para cezası ile ehliyetine el konulması kararının kaldırılmasının emsal niteliğinde olduğunu söyledi.

Park halindeki araçta uyuşturucu kullanımına verilen ceza bozuldu(2), System.String[]

AVUKAT ORUÇ: EMSAL KARAR

Avukat Eray Oruç, uyuşturucu madde kullanırken polise yakalanan G.B.'ye verilen 5 bin 167 TL para cezası ile ehliyetine el konulması kararının kaldırılmasının emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Oruç, "Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği'nin hiç bir mesnedi, delili olmayan yalnızca polis tutanağına dayalı trafik para cezasını ve ehliyete el konulması işlemini koşulsuz kabul etmesi, müvekkilin itirazını gerekçesiz ve hukuka aykırı bir kararla reddetmesi, cezanın ispatı için delil aranması gerekirken masumiyetin ispatının beklenmesi, müvekkilin adil yargılanma ve hak arama hürriyetinin elinden alınması sonucunu doğurmuş, Anayasal temel hakları zedelenmiştir. Bartın Sulh Ceza Hakimliği'ne yapmış olduğumuz itiraz sonucu, emniyete, keyfi ceza uygulama izni verme anlamı taşıyan Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği kararı iptal edilmiştir. Vatandaşlarımız eğer bir delil yoksa kesinlikle trafik cezalarına itiraz etmeliler, bu keyfi uygulamaların önüne geçecektir" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
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