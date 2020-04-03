Park halindeki araçta yangın - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeyken yanan araç kullanılmaz hale geldi.



Olay bu sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa 14 Eylül Bulvarı'nda yaşandı. Park halinde bulunan 16 V 4120 plakalı aracın ön tarafında meydana gelen yangın çevredekiler tarafından fark edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Araçta meydana gelen yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, araç sahibinin konuyla ilgili şikayetinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA