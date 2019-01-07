Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Sevindikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Rüştü Ergençtürk'e ait 09 F 4030  plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonunun karşı şeridinde park halindeyken, motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğin gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede aracı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek yangını söndürdü.  Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangında hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:36 Kaynak: DHA

Araç, Nazilli, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sobadan Sıçrayan Kıvılcım Evi Kül Etti: 3,5 Yaşındaki Çocuk Can Verdi Arkadaşının Evindeki Partiye Katılan Genç Kadın, Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 01:22:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]