Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, park halindeki hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araç
kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Sevindikli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Rüştü Ergençtürk'e ait 09 F 4030 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonunun karşı şeridinde park halindeyken, motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğin gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede aracı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek yangını söndürdü. Polis
ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangında hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:36 Kaynak: DHA
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