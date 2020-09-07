Park halindeki araçtaki bilgisayarları çaldılar - Son Dakika

Eskişehir'de park halindeki bir aracın kelebek camını kıran hırsız veya hırsızlar, 2 laptop bilgisayarı çaldılar

Olay Şarhöyük mahallesinde meydana geldi. N.B. isimli şahsa ait park halindeki aracının kelebek camı kırılan hırsız veya hırsızlar, araç içerisinde bulunan 2 adet laptop bilgisayarı çaldılar. Vatandaşın şikayeti üzerine polisin tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR