Park halindeki araçtaki bilgisayarları çaldılar - Son Dakika

Eskişehir'de park halindeki bir aracın kelebek camını kıran hırsız veya hırsızlar, 2 laptop bilgisayarı çaldılar
Olay Şarhöyük mahallesinde meydana geldi. N.B. isimli şahsa ait park halindeki aracının kelebek camı kırılan hırsız veya hırsızlar, araç içerisinde bulunan 2 adet laptop bilgisayarı çaldılar. Vatandaşın şikayeti üzerine polisin tahkikatı sürüyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 18:40 - Kaynak: İHA
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