Park halindeki araçtan 22 bin TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Park halindeki araçtan 22 bin TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı

20.05.2022 11:57
Park halindeki araçtan 22 bin TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı

SİNOP(İHA) – Sinop'ta park halindeki bir araçtan değeri yaklaşık 22 bin TL olan altın çalan şüpheli, emniyet güçlerince yakalandı.

SİNOP(İHA) – Sinop'ta park halindeki bir araçtan değeri yaklaşık 22 bin TL olan altın çalan şüpheli, emniyet güçlerince yakalandı.

Olay, 15 Mayıs'ta Sinop Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir aracın kapısını açan soyguncu, araç içerisinde bulduğu güncel piyasa değeri yaklaşık 22 bin TL olan 23,5 gram altınları çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibinin şikayeti sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şahsın kimliğini tespit ederek yapılan operasyonda, söz konusu çalıntı altınlarla birlikte yakaladı. Emniyet güçlerince altınlar, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak adli mercilere sevk edildi. - SİNOP

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Sinop'ta park halindeki araçtan altın çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı Sinop'ta park halindeki araçtan altın çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL değerinde kaçak telefon bulundu Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL değerinde kaçak telefon bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araçtan 22 bin TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki araçtan 22 bin TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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