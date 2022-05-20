Park halindeki araçtan 22 bin TL değerinde altın çalan şüpheli yakalandı

SİNOP(İHA) – Sinop'ta park halindeki bir araçtan değeri yaklaşık 22 bin TL olan altın çalan şüpheli, emniyet güçlerince yakalandı.

Olay, 15 Mayıs'ta Sinop Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir aracın kapısını açan soyguncu, araç içerisinde bulduğu güncel piyasa değeri yaklaşık 22 bin TL olan 23,5 gram altınları çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibinin şikayeti sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şahsın kimliğini tespit ederek yapılan operasyonda, söz konusu çalıntı altınlarla birlikte yakaladı. Emniyet güçlerince altınlar, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıs, hakkında yasal işlem başlatılarak adli mercilere sevk edildi. - SİNOP