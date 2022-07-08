Park halindeki araçtan 59 bin TL çalan şüpheli yakalandı

Kağıthane'de park halindeki araçtan 59 bin 400 TL çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde park halindeki bir araçtan 59 bin 400 TL para çalınmıştı. Polis ekipleri tarafından şüphelinin eşkal bilgileri belirlenirken yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerinin araştırması sürerken, Çağlayan Mahallesi'nde şüpheli ile benzer eşkalde bir şahıs tespit edildi. Yapılan kontrollerde şahsın suçu gerçekleştiren M.İ. olduğu anlaşıldı. Şüpheli M.İ. yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan 59 bin 400 TL bir iş yerinde bulundu. Adli makamlara sevk edilen şüpheli M.İ. serbest bırakıldı. - İSTANBUL