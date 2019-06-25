Son Dakika Haberleri: Park halindeki araçtan 7 bin 500 lira para çalındı
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Park halindeki araçtan 7 bin 500 lira para çalındı

49 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde bulunan hafif ticari araçtan 7 bin 500 lira para çalındı.

Park halindeki araçtan 7 bin 500 lira para çalındı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde park halinde bulunan hafif ticari araçtan 7 bin 500 lira para çalındı.

Olay, Çilhane Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (26) 55 JN 237 plakalı aracını kısa süreliğine park etti. Bir süre sonra aracının başına geldiğinde torpidonun açık olduğunu ve torpidoda bulunan 7 bin 500 lira paranın yerinde olmadığını gördü. Polisi arayarak aracının torpidosundaki paranın çalındığını ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta parmak izi çalışması yaptıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:39 Kaynak: İHA
Kale, Bafra, Samsun, 3. Sayfa
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