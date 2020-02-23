Park halindeki araçtan 71 bin lira hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park halindeki araçtan 71 bin lira hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

Park halindeki araçtan 71 bin lira hırsızlık anı kamerada

6 saat önce

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3 şüphelinin park halindeki hafif ticari araçtan 71 bin 950 lirayı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Park halindeki araçtan 71 bin lira hırsızlık anı kamerada, System.String[]
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 3 şüphelinin park halindeki hafif ticari araçtan 71 bin 950 lirayı çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cuma günü Kızıltepe ilçesi Eski Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, park halindeki hafif ticari aracın arka kapısını açıp, poşet içerisindeki 71 bin 950 lira parayı alarak kaçtı. Bir süre sonra aracının yanına gelen ismi açıklanmayan kişi, hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ilçe merkezinde çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görüntülerden, 3 şüphelinin araçla Diyarbakır'a gittikleri belirlendi. Plakası tespit edilen aracın bulunması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma başlatıldı. Aracın yeri tespit edilerek, operasyon düzenlendi. Polisleri fark eden 3 şüpheli, aracı terk edip kaçtı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 30 bin lira para bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.


- Mardin
Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:54 Kaynak: DHA
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