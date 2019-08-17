Park halindeki araçtan dumanlar yükselmeye başladı
1 saat önce
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev aldı.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:42 Kaynak: İHA
'nin Gölyaka
ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev aldı.
Olay, Açma Mahalle TOKİ sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halinde bulunan T.Ş.'ye ait 14 DE 598 plakalı otomobilin bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine yangın tüpüyle kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Aracın motor kısmında hasar meydana geldi. - DÜZCE
Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Genç oyuncu Furkan Göksel, 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu