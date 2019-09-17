Son Dakika Haberleri: Park halindeki araçtan elektronik cihaz çaldı, yakalanınca "Kleptomani hastasıyım" dedi
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Park halindeki araçtan elektronik cihaz çaldı, yakalanınca "Kleptomani hastasıyım" dedi

57 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir araçtan yaklaşık 3 bin TL değerinde elektronik cihaz çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Park halindeki araçtan elektronik cihaz çaldı, yakalanınca

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki bir araçtan yaklaşık 3 bin TL değerinde elektronik cihaz çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın ifadesinde kleptomani hastası olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş merkezine gelen N.Ç. isimli bir kadın, aracını otoparka park etti. Bir süre sonra geri dönen N.Ç., aracında bulunan yaklaşık 3 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı ve tabletinin çalındığını fark etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, araçtan tablet ve dizüstü bilgisayarı çalan kişinin B.V. (43) olduğunu tespit etti.


İfadesinde kleptomani hastası olduğunu söyledi


Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda B.V. İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, bir ağacın altına sakladığı tabletin yerini göstererek, ekiplere teslim etti. Hırsızlık suçundan 8 adet suç kaydının olduğu belirlenen B.V.'nin emniyetteki ifadesinde kleptomani hastası olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheli, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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