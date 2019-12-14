Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü - Son Dakika

Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü

6 saat önce

Gaziantep'te park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan şahıs, malzemeleri başka bir araca yüklerken suçüstü yakalandı.

Park halindeki araçtan hırsızlık yapan şahsa suçüstü, System.String[]

Gaziantep'te park halindeki bir araçtan hırsızlık yapan şahıs, malzemeleri başka bir araca yüklerken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Alparslan Mahallesinde bir evin bahçesinde park halinde olan araçtan hırsızlık yapan bir şahsı fark etti. Ekipler, park halindeki araçtan hoparlör, teyp, pense ve 4 adet rulo duvar kağıdını bahçenin dışındaki başka araca taşıyan şahsı suçüstü yakaladı.


Şahıs, gözaltına alınırken olayın ardından ekipler aracın ve çalınan malzemelerin sahibine ulaşarak, malzemeleri teslim etti. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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