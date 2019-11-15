Son Dakika Haberleri: PARK HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Son Dakika Güncel PARK HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

ESENYURT'ta park halindeki belediye otobüsü alev alev yandı.

PARK HALİNDEKİ BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta park halindeki belediye otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde park halindeki 34 HY 6736 plakalı belediye otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsün arka kısmını sardı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu her iki taraftan güvenlik amaçlı ulaşıma keserken,  itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Otobüs, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının tamamen söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ve polis ekipleri olay yeri ve otobüste incelemelerde bulundu.

Otobüs incelemelerin tamamlanması sonrası çekici ile otoparka kaldırıldı. Polis otobüs yangınıyla ilgili soruşturma başlatırken, itfaiye de yangının çıkış sebebini araştırıyor.

YANGININ BAŞLADIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, belediye otobüsündeki yangının başladığı ilk anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyüp otobüsün arka tarafını sarıyor. Bir süre sonra da itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olayın meydana geldiği yer

Otobüsün görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polisin önlemi

Vatandaşlar ile röportaj

Genel ve detaylar

EK:

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(CEP TELEFONU)

Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüleri

Otobüsün alev alev yanması

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Polisin gelmesi

Genel ve detaylar


Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:17 Kaynak: DHA
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