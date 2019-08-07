Son Dakika Haberleri: Park halindeki bir araç alev topuna döndü
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Park halindeki bir araç alev topuna döndü

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Park halindeki bir araç alev topuna döndü, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobil saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede tüm arabayı sararken, vatandaşlar da alev topuna dönen aracı izledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Sincan İtfaiyesine bağlı ekipler, aracı kısa sürede söndürdü. Aracın yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, kameralara da yansıdı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA
Ankara, Sincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:37 Kaynak: İHA
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