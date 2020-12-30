Son dakika haberleri... Park halindeki cip, alev alev yandı - Son Dakika

Kundaklama ihtçimalini de değerlendiren polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Antalya 'da park halindeki cipte başlayan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen cipin alev alev yanma anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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